Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:17

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ.

30-летний россиянин набрал 6 очков в матче против «Каролины» (8:2). Он забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. Кучеров повторил рекорд команды по очкам за игру и стал вторым россиянином с 6 и более очками за матч в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибайк, который отыграл на ноль матч с «Флоридой» (3:0), отразив 32 броска. Третьей звездой признан другой форвард «Тампы» Брэйден Пойнт (3+2).

В текущем сезоне в активе Кучерова 35 (15+20) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Минюст РФ включил экс-премьера Михаила Касьянова в реестр иностранных агентов
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Купер — об игре Василевского: «Он один из лучших игроков «Тампы», если не лучший»

Кучеров — о 8:2 с «Каролиной»: «Хорошая игра в большинстве дала нам импульс»