Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ.

30-летний россиянин набрал 6 очков в матче против «Каролины» (8:2). Он забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. Кучеров повторил рекорд команды по очкам за игру и стал вторым россиянином с 6 и более очками за матч в истории НХЛ.

Второй звездой дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибайк, который отыграл на ноль матч с «Флоридой» (3:0), отразив 32 броска. Третьей звездой признан другой форвард «Тампы» Брэйден Пойнт (3+2).

В текущем сезоне в активе Кучерова 35 (15+20) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.