Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:50

Кудашов рассказал, что следит за игрой Овечкина и «Вашингтона» в НХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов признался, что следит за игрой «Вашингтона» и капитана команды Александра Овечкина в НХЛ.

«За НХЛ по возможности я следил во время сезона, слежу и сейчас, учитывая, что появилось чуть больше времени, чтобы полноценно смотреть игры — не кусками, а целиком. За Александром, естественно, слежу. Больше того, когда у него была пауза и он находился в Дубае, он сказал, что незачем о нем переживать, что он начнет забивать, и сдержал свое слово.

Конечно, мы общаемся. А за «Вашингтоном», если быть честным, слежу, переживаю, чтобы они попали в плей-офф. Но их игру я так много не смотрю», — цитирует Кудашова ТАСС.

Кудашов и Овечкин вместе играли за «Динамо» с 2001 по 2004 год.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/20443069
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Кудашов
2
0
Читайте также
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Бивол заявил, что контракт на бой с Бетербиевым еще не подписан
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский назвал качества Кучерова, помогающие ему набирать очки в НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» — «Питтсбург», «Монреаль» — «Тампа». Расписание 5 апреля