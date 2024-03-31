Кузьменко признан третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2).

28-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой признан форвард Назем Кадри, набравший 2 (1+1) очка. Вторая звезда — форвард Блэйк Коулман, забивший победный гол.

По ходу сезона Кузьменко был обменян в «Калгари» из «Ванкувера». В текущем сезоне форвард провел в общей сложности 63 матча, в которых набрал 33 (15+18) очка. В 20 играх за «Флэймз» россиянин набрал 12 (7+5) очков.