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Сегодня, 09:03

Кузьменко стал самым результативным игроком в истории «Ванкувера» за дебютный сезон в НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал самым результативным игроком в истории своей команды за дебютный сезон в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» россиянин оформил дубль.

Его первая шайба в этой встрече стала для него 67-м очком в текущем сезоне, что сделало его самым результативным игроком дебютного сезона в истории «Ванкувера».

Он обошел по этому показателю Элиаса Петтерссона, который набрал 66 очков в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за «Ванкувер» 73 матча и набрал 68 (37+31) очков.

Его команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице «Запада», набрав 74 очка за 74 игры.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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