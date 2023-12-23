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НХЛ

Сегодня, 10:05

Лавиолетт — о поражении от «Эдмонтона»: «У нас не было той активности, которая была нужна»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:4).

«Я думаю, нам не хватало энергии сегодня. Мы не смогли ничего добиться во втором периоде, и это отчасти перешло в третий период. Куик сделал несколько невероятных сейвов во втором периоде. На протяжении всей игры у нас не было той активности, которая была нужна», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Питер Лавиолетт
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