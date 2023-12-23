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НХЛ

Сегодня, 11:22

Элиаш считает, что у Овечкина еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Нью-Джерси» Патрик Элиаш поделился мнением о выступлении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него все еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

Он также отметил, что Овечкин теряет в скорости, поэтому ему необходимо менять свою игру. По его словам, всей команде придется измениться.

«Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.

На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.

Александр Овечкин
Патрик Элиаш
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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