Элиаш считает, что у Овечкина еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам

Бывший игрок «Нью-Джерси» Патрик Элиаш поделился мнением о выступлении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него все еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

Он также отметил, что Овечкин теряет в скорости, поэтому ему необходимо менять свою игру. По его словам, всей команде придется измениться.

«Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.

На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.