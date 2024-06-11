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Сегодня, 13:09

Аверьянов стал новым главным тренером «Урала»

Алина Савинова
Евгений Аверьянов.
Фото ФК «Урал»
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«Урал» объявил о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера. 45-летний специалист сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая.

«Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением!» — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб Аверьянова войдут экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов и Сергей Томаров, который много лет проработал на разных должностях в клубе из Екатеринбурга.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/16282
Футбол
ФК Урал
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