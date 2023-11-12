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НХЛ

Сегодня, 09:07

«Лос-Анджелес» проиграл «Филадельфии», Гавриков отметился голевой передачей

Руслан Минаев
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«Лос-Анджелес» дома проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У «Кингз» шайбы забросили Карл Грундстрем и Адриан Кемпе, который отметился после передачи Владислава Гаврикова. У «Флайерз» голы забили Оуэн Типпетт, Морган Фрост (дубль) и Кэм Актинсон.

«Лос-Анджелес» набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Филадельфии» — 15 очков и 11-е место «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Типпетт — 5 (Уокер), 14:59 — 0:1. Фрост — 1 (Типпетт, Уокер), 26:26 — 0:2. Фрост — 2 (Силер, Конекны), 36:30 — 0:3. Грундстрем — 6 (Льюис, Энглунд), 38:06 — 1:3. Аткинсон — 8 (Кутюрье), 47:04 — 1:4. Кемпе — 7 (Байфилд, Гавриков), 49:50 — 2:4.

Вратари: Тэлбот — Петерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (9+20+8) — 26 (8+7+11).

Наши: Гавриков (18.43/2/0) — -.

12 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
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