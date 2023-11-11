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Сегодня, 17:00

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Каролина», «Айлендерс» — «Вашингтон». Расписание матчей 11 и 12 ноября

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

11 ноября, суббота

21.00 (мск). «Детройт» — «Коламбус»

23.00. «Виннипег» — «Даллас»

12 ноября, воскресенье

3.00. «Монреаль» — «Бостон»

3.00. «Оттава» — «Калгари»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Каролина»

3.00. «Торонто» — «Ванкувер»

3.30. «Айлендерс» — «Вашингтон»

3.30. «Питтсбург» — «Баффало»

4.00. «Нэшвилл» — «Аризона»

5.00. «Колорадо» — «Сент-Луис»

6.00. «Сиэтл» — «Эдмонтон»

6.30. «Лос-Анджелес» — «Филадельфия»

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В очередной игровой день «Вашингтон» сразится с «Айлендерс», которые идут на серии из трех поражений. Впрочем, аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом предстоящей встречи именно команду из Нью-Йорка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 53% вероятности исхода. Успех команды Овечкина предложен за 3.40 (29%), ничья — за 4.60 (18%).

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