Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:35

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 4:1.

На гол Джоша Мэнсона «Кингз» ответили дублем Куинтона Байфилда и шайбами Тревора Мура и Дрю Даути. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 33 броска из 36.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 31 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Колорадо» с 32 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Мэнсон — 1 (Рантанен, Маккиннон), 12:28 — 0:1. Байфилд — 5 (Андерсон, Кемпе), 29:03 — 1:1. Байфилд — 6 (Кемпе, Копитар), 53:26 — 2:1. Мур — 12 (Грундстрем), 54:22 — 3:1. Даути — 5 (п.в., Тэлбот), 58:53 — 4:1.

Вратари: Тэлбот — Георгиев (57:21 — 58:53).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 38 (6+9+23) — 21 (6+10+5).

Наши: Гавриков (21.08/3/0) — Ничушкин (21.35/0/-2).

4 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
0
Читайте также
Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Бостон» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Баффало» — «Нэшвилл»: видеообзор матча