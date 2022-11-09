«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту», Капризов заработал матч-штраф

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Габриэля Виларди.

В конце второго периода форвард «Уайлд» Кирилл Капризов получил матч-штраф: 25-летний россиянин ударил защитника «Кингз» Дрю Даути клюшкой по лицу.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 11 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Виларди — 10 (Копитар, Даути), 53:57 — 1:0.

Вратари: Куик — Флери.

Штраф: 2 — 11.

Броски: 30 (10+9+11) — 21 (3+9+9).

Наши: — - Капризов (10.26/3/0).

9 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 13558 зрителей. > Сергей Разин: +