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Сегодня, 09:03

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту», Капризов заработал матч-штраф

Сергей Разин
корреспондент
9 ноября. «Лос-Анджелес» — «Миннесота» (1:0).
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Габриэля Виларди.

В конце второго периода форвард «Уайлд» Кирилл Капризов получил матч-штраф: 25-летний россиянин ударил защитника «Кингз» Дрю Даути клюшкой по лицу.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 17 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 11 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Виларди — 10 (Копитар, Даути), 53:57 — 1:0.

Вратари: Куик — Флери.

Штраф: 2 — 11.

Броски: 30 (10+9+11) — 21 (3+9+9).

Наши: — - Капризов (10.26/3/0).

9 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 13558 зрителей. > Сергей Разин: +

Кирилл Капризов
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
6
1
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