«Миннесота» на выезде обыграла «Лос-Анджелес», Капризов набрал два очка

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэттью Болди и Райан Хартман. У «Кингз» шайба на счету Блэйка Лизотта.

После этого матча «Миннесота» с 87 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 97 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Болди — 29 (бол., Росси, Фэйбер), 14:14 — 0:1. Хартман — 21 (Капризов, Эрикссон Эк), 39:55 — 0:2. Капризов — 45 (Росси, Миддлтон), 48:25 — 0:3. Лизотт — 7 (Фиала, Тэлбот), 54:36 — 1:3.

Вратари: Тэлбот (57:44) — Густавссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (7+5+12) — 29 (8+8+13).

Наши: Гавриков (19.41/3/-1) — Капризов (24.25/5/+1), Хуснутдинов (15.41/0/0).

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