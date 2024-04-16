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Сегодня, 07:00

«Эдмонтон» со счетом 9:2 разгромил «Сан-Хосе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Эдмонтон» дома разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Дубль за хозяев оформил Уоррен Фогеле. Еще по одной шайбе на счету Коннора Макдэвида, Адама Хенрика, Дилана Холлоуэя, Кори Перри, Коди Сиси, Эвана Бушара и Зака Хаймэна.

За гостей отличились россиянин Данил Гущин и Фабиан Зеттерлунд.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Георгий Романов дебютировал в НХЛ, заменив Девина Кули после восьмой пропущенной шайбы.

«Эдмонтон» (104 очка) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (47) замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)

Голы: Макдэвид — 32 (Нерс), 0:53 — 1:0. Хенрик — 23 (Кулак), 4:01 — 2:0. Фогеле — 18 (Драйзайтль), 10:40 — 3:0. Холлоуэй — 5 (Хенрик, Нерс), 19:35 — 4:0. Гущин — 1 (Бордело), 21:58 — 4:1. Фогеле — 19 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 24:41 — 5:1. Перри — 12 (Бушар, Холлоуэй), 30:11 — 6:1. Сиси — 5 (Хенрик, Хаймэн), 33:18 — 7:1. Бушар — 18 (Перри, Холлоуэй), 33:49 — 8:1. Хаймэн — 56 (Макдэвид, Нерс), 35:35 — 9:1. Зеттерлунд — 23 (Эклунд, Гранлунд), 55:29 — 9:2.

Вратари: Скиннер — Кули (Романов, 33:49).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 37 (10+17+10) — 21 (6+5+10).

Наши: — - Гущин (12.37/1/-1), Костин (18.01/1/0).

16 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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