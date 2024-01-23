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НХЛ

Сегодня, 09:17

«Сан-Хосе» в серии буллитов победил «Лос-Анджелес»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Хосе» в серии буллитов обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В основное время за «Кингз» забили Тревор Мур, Куинтон Байфилд и Дрю Даути. У «Шаркс» отличились Фабиан Зеттерлунд, Вильям Эклунд и Джастин Бейли.

Победный буллит в матче на счету форварда «Сан-Хосе» Логана Кутюра.

«Сан-Хосе» набрал 28 очков в 47 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» находится на седьмой строчке с 53 баллами в 44 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зеттерлунд — 14 (Хоффман, Гертл), 27:46 — 0:1. Эклунд — 8 (Штурм, Рутта), 29:06 — 0:2. Мур — 21 (Фиала), 37:06 — 1:2. Байфилд — 14 (Кемпе, Спенс), 41:33 — 2:2. Бэйли — 3 (Карпентер), 46:17 — 2:3. Даути — 11 (бол., Фиала, Байфилд), 58:02 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Риттих (57:49 — 58:02) — Кяхкенен (27:12 — 27:46).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 46 (18+10+13+5) — 30 (6+12+10+2).

Наши: Гавриков (20.01/1/-2) — Барабанов (16.31/6/0), Охотюк (11.52/1/-1).

23 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

Источник: Таблица НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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