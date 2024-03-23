«Лос-Анджелес» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 24 марта. Игра состоится на арене «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Начало — в 05.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лос-Анджелес» занимает сейчас 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Тампа» идет на 6-й строчке «Востока», имея в своем активе 82 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.