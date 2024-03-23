Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

23 марта, 23:46

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту». У Бучневича ассистентский хет-трик, Капризов набрал 2 очка

Telegram Дзен

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу забросил Брэндон Саад.

Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отдал результативные передачи на второй и третий голы своей команды. Форвард «Блюз» Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик.

«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков в 71 матче. «Миннесота» идет следом с 76 очками в 71 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
Голы: Нейберс — 25 (Шенн), 10:07 — 0:1. Юханссон — 10 (Фэйбер, Болди), 24:45 — 1:1. Росси — 19 (Капризов), 31:44 — 2:1. Кайру — 23 (Бучневич), 32:49 — 2:2. Росси — 20 (Зуккарелло, Капризов), 35:11 — 3:2. Кайру — 24 (Бучневич, Ледди), 43:50 — 3:3. Кайру — 25 (Саад, Бучневич), 50:01 — 3:4. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 54:51 — 4:4. Саад — 22 (Капанен, Фолк), 62:05 — 4:5.
Вратари: Флери — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (5+12+16+1) — 27 (11+8+7+1).
Наши: Капризов (24.59/5/+1), Хуснутдинов (7.35/0/-3) — Бучневич (19.54/0/+2), Торопченко (12.54/1/0).
23 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Брэндон Саад
Кирилл Капризов
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
1
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Вратарь «Торонто»: «Овечкин — один из, если не лучший снайпер в истории»