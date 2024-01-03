«Торонто» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

«Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Мэйпл Ливз» дублем отметился Вильям Нюландер и еще один гол забил Калле Ярнкрок.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. На данный момент команда с 45 очками в 34 играх в располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции. «Торонто» набрал 43 очка за 35 встреч и поднялся на шестую позицию на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Нюландер — 18 (Бертуцци, Таварес), 25:13 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Бертуцци, Доми), 28:14 — 0:2. Нюландер — 19 (п.в.), 59:00 — 0:3.

Вратари: Тэлбот (56:41 — 59:00) — Джонс.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (6+13+12) — 29 (11+11+7).

Наши: Гавриков (21.14/3/-1) — -.

3 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.