Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:13

«Торонто» на выезде обыграл «Лос-Анджелес»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Мэйпл Ливз» дублем отметился Вильям Нюландер и еще один гол забил Калле Ярнкрок.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. На данный момент команда с 45 очками в 34 играх в располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции. «Торонто» набрал 43 очка за 35 встреч и поднялся на шестую позицию на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Торонто» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Нюландер — 18 (Бертуцци, Таварес), 25:13 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Бертуцци, Доми), 28:14 — 0:2. Нюландер — 19 (п.в.), 59:00 — 0:3.

Вратари: Тэлбот (56:41 — 59:00) — Джонс.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (6+13+12) — 29 (11+11+7).

Наши: Гавриков (21.14/3/-1) — -.

3 января. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Обсудить
Читайте также
Главные спортивные события 2024 года
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности
В США испугались жесткого ответа РФ на конфискацию российских активов
WSJ предрекла Украине кризис из-за нехватки боеприпасов
Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой человечества
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Победный гол Овечкина, дубли Ничушкина, Свечникова и Тарасенко: все голы россиян в НХЛ 3 января

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Каролина» победила «Рейнджерс». Результаты матчей 3 января