Сегодня, 09:59
«Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. На данный момент команда с 45 очками в 34 играх в располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции. «Торонто» набрал 43 очка за 35 встреч и поднялся на шестую позицию на «Востоке».
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