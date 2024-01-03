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НХЛ

Сегодня, 09:59

Лос-Анджелес — Торонто: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
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«Торонто» одержал победу над «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. На данный момент команда с 45 очками в 34 играх в располагается на 5-м месте в таблице Западной конференции. «Торонто» набрал 43 очка за 35 встреч и поднялся на шестую позицию на «Востоке».

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ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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