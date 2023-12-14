«Лос-Анджелес» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Гости отыгрались со счетом 0:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» набрал 36 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 36 очками занимает 4-ю строчку «Запада», опережая «Джетс» по дополнительным показателям.

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