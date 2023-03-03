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Сегодня, 20:54

«Лос-Анджелес» выменял Макьюэна у «Филадельфии» на Лемье и выбор в 5-м раунде драфта

Мария Гусева
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«Лос-Анджелес» выменял нападающего Зака Макьюэна у «Филадельфии», сообщает инсайдер Пьер Ле Брюн в Twitter.

Взамен «Флайерз» получили форварда Брендана Лемье и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.

В нынешнем сезоне 26-летний Макьюэн набрал 9 (4+5) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Контракт канадца с кэпхитом 925 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Лемье набрал 3 (0+3) очка в 27 матчах регулярного чемпионата. Договор 26-летнего канадца с кэпхитом 1,35 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Филадельфия Флайерз
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