«Лос-Анджелес» выменял Макьюэна у «Филадельфии» на Лемье и выбор в 5-м раунде драфта

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«Лос-Анджелес» выменял нападающего Зака Макьюэна у «Филадельфии», сообщает инсайдер Пьер Ле Брюн в Twitter.
Взамен «Флайерз» получили форварда Брендана Лемье и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.
В нынешнем сезоне 26-летний Макьюэн набрал 9 (4+5) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Контракт канадца с кэпхитом 925 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Лемье набрал 3 (0+3) очка в 27 матчах регулярного чемпионата. Договор 26-летнего канадца с кэпхитом 1,35 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.