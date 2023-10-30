Любушкин готов играть с защитой на шее во избежание несчастных случаев

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин сообщил о желании играть с защитой на шее во избежание несчастных случаев.

«Это ужасно трагическая ситуация, мои соболезнования семье и близким парня. Очень жалко, что такое произошло. Видел этот момент, и тяжело сказать, что можно было сделать», — цитирует Любушкина ТАСС.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

EIHL отложила все матчи в воскресенье из-за смерти Джонсона.