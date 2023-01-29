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Сегодня, 06:58

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 90 очков за 50 матчей в двух сезонах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Это результативное действие стало для форварда 90-м в нынешнем сезоне, он достиг этой отметки за 49 матчей. Канадец стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 90 очков за 50 или менее матчей регулярного чемпионата (в первый раз ему это удавалось в сезоне-2020/21).

Другие четверо игроков, которым удавалось набирать 90 очков за 50 матчей в нескольких сезонах, были Уэйн Гретцки (10 сезонов), Марио Лемье (5), Фил Эспозито (3) и Марсель Дионн (2).

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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