Рыбин: «Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ»

Бывший нападающий «Спартака» и СКА Максим Рыбин считает, что российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин заслужил звание лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2022/23.

«Илья Сорокин провел отличный сезон, жаль «Айлендерс» из Кубка Стэнли выбыли. Кстати, «Бостон» тоже неожиданно вылетел. Они столько очков набрали в регулярке! Но тут огромная заслуга их вратаря Улльмарка. Именно по этим показателям приз могут отдать ему. В НХЛ все непредсказуемо, могут проголосовать за кого угодно. Буду болеть за нашего вратаря. Сорокин заслужил звание лучшего вратаря НХЛ», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Сорокин вошел в число претендентов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Также на приз претендуют Линус Улльмарк из «Бостона» и Коннор Хеллебайк из «Виннипега».