Агент Гусева — о будущем форварда: «Пока рано говорить о подписании контракта»

Юрий Николаев, агент форварда Никиты Гусева в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Пока рано говорить о подписании контракта. Смотрим на московский регион. А там как сложится. Поддерживаем ли связь с «Динамо»? Конечно», — сказал Николаев «СЭ».

В конце апреля Гусев расторг контракт с петербургским СКА, за который выступал с 2021 года. В НХЛ нападающий играл в составе «Нью-Джерси» и «Флориды».

30-летний хоккеист является олимпийским чемпионом и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.