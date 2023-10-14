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НХЛ

Сегодня, 07:52

Малкин и Кросби обновили рекорд НХЛ среди действующих игроков

Руслан Минаев
Хоккеисты «Питтсбурга».
Фото USA Today Sports
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Нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби обновили рекорд НХЛ среди дуэтов. Россиянин и канадец отличились в матче с «Вашингтоном» (4:0) в «регулярке» лиги.

Форварды одержали 103-ю победу в матче, в котором оба отметились шайбами. Малкин и Кросби обновили свой же рекорд среди действующих игроков.

Лидируют в истории НХЛ по этому показателю Уэйн Гретцки и Яри Курри, которые одержали 146 побед в матчах, когда оба отличались голами.

По итогам матча с «Кэпиталз» Малкин был признан первой звездой, Кросби — второй.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Уэйн Гретцки
Яри Курри
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