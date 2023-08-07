Малкин вошел в топ-20 действующих центрфорвардов НХЛ по версии лиги

Сегодня, 13:08
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в двадцатку лучших действующих центральных форвардов НХЛ по версии лиги.
Россиянин расположился на 18-м месте, обогнав Дилана Ларкина («Детройт») и Элиаса Линдхольма («Калгари»).
В тройке лучших идут Коннор Макдэвид (1-е место, «Эдмонтон»), Нэйтан Маккиннон (2-е место, «Колорадо») и Леон Драйзайтль (3-е место, «Эдмонтон»).
37-летний Малкин в прошлом сезоне провел в регулярке НХЛ 82 матча и набрал 83 (27+56) очка. Россиянин набирал в среднем минимум 1 очко за игру в 15 из 17 сезонах в лиге.
В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
Ранее форвард «Пингвинз» занял 58-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ.
Топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ по версии лиги:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто»);
5. Сидни Кросби («Питтсбург»);
6. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
7. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»);
8. Джек Айкел («Вегас»);
9. Александр Барков («Флорида»);
10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
11. Тейдж Томпсон («Баффало»);
12. Мика Зибанежад («Рейнджерс»);
13. Роопе Хинтц («Даллас»);
14. Нико Хишир («Нью-Джерси»);
15. Тим Штюцле («Оттава)»;
16. Себастьян Ахо («Каролина»);
17. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
18. Евгений Малкин («Питтсбург»);
19. Дилан Ларкин («Детройт»);
20. Элиас Линдхольм («Калгари»).