Малкин вышел на 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 15-ю шайбу в сезоне-2023/24 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Этот гол стал для 37-летнего россиянина 486-м за всю карьеру в лиге. Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Брайана Беллоуза (485).

Малкин занимает второе место по числу голов в лиге среди россиян, он уступает лишь форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (830).

Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).