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Сегодня, 10:22

Марченко рассказал о готовности к изменениям в «Коламбусе» при тренере Бэбкоке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о новом главном тренере команды Майке Бэбкоке.

«Очень интересно, каким у нас в следующем сезоне будет стиль игры, какой он поставит хоккей для нас с тактической точки зрения. Потому что я работал со многими тренерами в России, и у каждого своя система, тактика. В системе «Коламбуса» это все было очень похоже, но интересно, как он это видит, какие будет вносить изменения и как объяснять», — приводит слова Марченко ТАСС.

Также 22-летний хоккеист заявил, что находится в большом предвкушении от работы с новым тренером.

«Также очень интересно, какой будет дисциплина в команде, как будет построен коллектив, потому что я люблю что-то новое открывать, узнавать и смотреть. Это тренер с огромным стажем. Мы друг друга не знаем, но я в большом предвкушении работы с ним. Должно все равно что-то поменяться, и всегда интересно, что будет. Весь мир знает, кто это такой и чем он прославился, поэтому для меня огромная честь работать с ним в следующем сезоне, я этого жду», — отметил Марченко.

«Коламбус» объявил о назначении 60-летнего Бэбкока на пост главного тренера 1 июля. Ранее специалист выиграл с «Детройтом» Кубок Стэнли (2008), а со сборной Канады — два золота Олимпийских игр (2010, 2014). Предыдущим местом работы Бэбкока в НХЛ был «Торонто».

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/23 на 16-м месте в Восточной конференции, набрав 59 очков.

Майк Бэбкок. Тренер-диктатор возвращается в НХЛ спустя четыре года. Что ждет русскую молодежь «Коламбуса»?
Источник: ТАСС
Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Майк Бэбкок
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