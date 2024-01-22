Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:57

Фолиньо: «Миннесота» должна начать думать об обороне, а не надеяться только на Капризова»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо оценил вклад форварда команды Кирилла Капризова в победу над «Каролиной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин оформил хет-трик.

«Первый гол Капризова заставил нас двигаться вперед, [придала нам] немного веры, и это было очень важно во втором периоде при счете 1:1. Он играет отлично, и мы должны начать думать о том, чтобы организовать оборону, а не только надеяться на то, что у Кирилла будут голевые моменты», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.

Кирилл Капризов
Маркус Фолиньо
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого
Политолог Денисов указал на неизменность тактики ВСУ с 2014 года
Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Популярное видео
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

НХЛ: «Миннесота» обыграла «Каролину», «Тампа-Бэй» уступила «Детройту». Результаты матчей 21 и 22 января