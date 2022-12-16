Майк Салливан рассказал о травме Малкина после матча «Питтсбурга» с «Флоридой»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о состоянии травмированного российского нападающего Евгения Малкина после матча с «Флоридой» (4:2).

«Забавный способ забить, но гол есть гол. Предварительный прогноз по травме Малкина положительный. Это хороший знак», — цитирует Салливана журналист Джейсон Макки.

Во время матча после броска Сидни Кросби шайба попала в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. После этого удара россиянин с трудом доехал до бортика.

Малкин отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.