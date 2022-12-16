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Сегодня, 08:43

Майк Салливан рассказал о травме Малкина после матча «Питтсбурга» с «Флоридой»

Виктория Кравченко
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о состоянии травмированного российского нападающего Евгения Малкина после матча с «Флоридой» (4:2).

«Забавный способ забить, но гол есть гол. Предварительный прогноз по травме Малкина положительный. Это хороший знак», — цитирует Салливана журналист Джейсон Макки.

Во время матча после броска Сидни Кросби шайба попала в Малкина, а потом отскочила в ворота хозяев. После этого удара россиянин с трудом доехал до бортика.

Малкин отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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