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Сегодня, 08:54

Малкин получил травму, забивая гол в ворота «Флориды»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче НХЛ с «Флоридой» (4:2).

На 49-й минуте Сидни Кросби попал шайбой в Малкина, которая потом залетела в ворота. Несмотря на это, голу никто не радовался, поскольку после этого инцидента россиянин с трудом смог доехать до бортика.

36-летний россиянин не смог продолжить игру. Позже главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что предварительный прогноз по травме Малкина положительный.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача.

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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