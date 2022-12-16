Малкин получил травму, забивая гол в ворота «Флориды»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму в матче НХЛ с «Флоридой» (4:2).

На 49-й минуте Сидни Кросби попал шайбой в Малкина, которая потом залетела в ворота. Несмотря на это, голу никто не радовался, поскольку после этого инцидента россиянин с трудом смог доехать до бортика.

36-летний россиянин не смог продолжить игру. Позже главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что предварительный прогноз по травме Малкина положительный.

Малкин был признан второй звездой этого матча. На счету форварда 1 гол и 1 результативная передача.