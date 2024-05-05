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Сегодня, 11:04

Вратарь «Торонто» Самсонов отреагировал на победную шайбу форварда «Бостона» Пастрняка

Виктория Кравченко
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал победную шайбу нападающего Давида Пастрняка в овертайме седьмого матча серии с «Бостоном» (1:2 ОТ).

«Победный гол Пастрняка? Я увидел, что он подобрал отскок от борта, шайба была слишком далеко от меня. Попытался отбить шайбу, но он бросил верхом и игра закончилась», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Он также рассказал, что к седьмому матчу готовился как обычно. Узнал, что будет участвовать в заключительной игре в два часа дня перед матчем.

«Бостон» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Флоридой».

В текущем плей-офф Самсонов провел пять матчей, отразив 89,5 процента бросков.

Илья Самсонов
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ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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