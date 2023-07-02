Мичков и Федотов не включены в список хоккеистов, которые примут участие в лагеря развития «Филадельфии»

Вратарь Иван Федотов и нападающий Матвей Мичков не попали в число хоккеистов, которые примут участие в лагере развития «Филадельфии».

В списке из 39 игроков, опубликованном на официальном сайте «Флайерз» есть лишь один представитель России — защитник Александр Тертышный.

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ-2023. Права на 18-летнего форварда в КХЛ принадлежат СКА.

Иван Федотов в мае 2022 года подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но после этого отправился на прохождение срочной службы в армии. В середине июня 2023 года американский клуб объявил о том, что контракт голкипера был официально приостановлен и перенесен на сезон-2023/24.

1 июля появилась информация о том, что Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА, за который выступал с 2021 года.