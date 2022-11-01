Мичков занял 3-е место в рейтинге проспектов драфта-2023 от The Athletic

1 ноября, 23:45
Журналист авторитетного портала The Athletic Скотт Уилер опубликовал предварительный рейтинг лучших проспектов драфта НХЛ 2023 года.
Российский форвард Матвей Мичков занял в этом рейтинге третьей место. Возглавил список канадский нападающий Коннор Бедард.
Рейтинг проспектов драфта-2023
The Athletic
1. Коннор Бедард — нападающий (Канада, «Реджайна»)
2. Адам Фантилли — нападающий (Канада, университет Мичигана)
3. Матвей Мичков — нападающий (Россия, «СКА-Нева»)
4. Лео Карлссон — нападающий (Швеция, «Эребру»)
5. Зак Бенсон — нападающий (Канада, «Виннипег Айс»)
6. Брейден Ягер — нападающий (Канада, «Мус-Джо»)
7. Далибор Дворски — нападающий (Словакия, АИК)
8. Эдуард Шале — нападающий (Чехия, «Комета»)
9. Калум Ричи — нападающий (Канада, «Ошава»)
10. Уилл Смит — нападающий (США, USNTDP)...
12. Михаил Гуляев — защитник (Россия, «Авангард»)
30. Даниил Бут — нападающий (Россия, «Локо»)