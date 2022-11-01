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НХЛ

1 ноября, 23:45

Мичков занял 3-е место в рейтинге проспектов драфта-2023 от The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Журналист авторитетного портала The Athletic Скотт Уилер опубликовал предварительный рейтинг лучших проспектов драфта НХЛ 2023 года.

Российский форвард Матвей Мичков занял в этом рейтинге третьей место. Возглавил список канадский нападающий Коннор Бедард.

Рейтинг проспектов драфта-2023

The Athletic

1. Коннор Бедард — нападающий (Канада, «Реджайна»)

2. Адам Фантилли — нападающий (Канада, университет Мичигана)

3. Матвей Мичков — нападающий (Россия, «СКА-Нева»)

4. Лео Карлссон — нападающий (Швеция, «Эребру»)

5. Зак Бенсон — нападающий (Канада, «Виннипег Айс»)

6. Брейден Ягер — нападающий (Канада, «Мус-Джо»)

7. Далибор Дворски — нападающий (Словакия, АИК)

8. Эдуард Шале — нападающий (Чехия, «Комета»)

9. Калум Ричи — нападающий (Канада, «Ошава»)

10. Уилл Смит — нападающий (США, USNTDP)...

12. Михаил Гуляев — защитник (Россия, «Авангард»)

30. Даниил Бут — нападающий (Россия, «Локо»)

Матвей Мичков
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