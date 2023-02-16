Министр труда США стал новым главой Ассоциации игроков НХЛ

Министр труда США Мартин Уолш покинет администрацию Джо Байдена, чтобы возглавить Профсоюз игроков НХЛ, сообщает пресс-служба организации.

Официально он приступит к свои новым обязанностям с середины марта 2023 года.

74-летний Дональд Фер, занимающий этот пост с 2010 года, объявил о предстоящем уходе в прошлом году. До работы в хоккее он в течение 32 лет был главой профсоюза бейсбольной лиги MLB.

55-летний Уолш до получения министерского поста в администрации Джо Байдена был мэром Бостона. Он избрался на этот пост в 2014 году.