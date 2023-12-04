«Миннесота» обыграла «Чикаго», у Капризова результативный пас

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе «Уайлд» дубль оформил Марко Росси, Матс Цукарелло набрал 3 (1+2) очка, еще один гол забил Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Тэйлор Реддиш.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 14 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Росси — 7 (Фэйбер, Зуккарелло), 2:11 — 1:0. Росси — 8 (бол., Годро, Фэйбер), 12:08 — 2:0. Зуккарелло — 6 (Капризов, Голигоски), 17:07 — 3:0. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 31:36 — 4:0. Рэддиш — 4 (бол., Т. Джонсон, Бедард), 52:55 — 4:1.

Вратари: Флери — Мразек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (15+11+8) — 29 (11+6+12).

Наши: Капризов (17.22/2/+2) — -.

3 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19301 зритель