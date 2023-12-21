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Сегодня, 23:45

«Миннесота» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)

Видеотрансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Монреаль» 22 декабря во Вконтакте начнется в 4.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 22 декабря «Миннесота» в городе Сент-Пол на домашнем льду арены «Эксел Энерджи-центр» примет «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 04.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Миннесота» — «Монреаль» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния НХЛ.

«Миннесота» с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Канадиенс» — 12-е с 32 баллами на Востоке.

За «Миннесоту» выступает олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов. В текущем сезоне 26-летний хоккеист провел 30 игр за команду НХЛ и набрал 27 (10+17) очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
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