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Сегодня, 05:44

«Миннесота» обыграла «Оттаву». Капризов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу. Теперь у него 83 (37+46) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 81 очко и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Оттава» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Шоу — 1 (Богосян, Луккини), 12:32 — 1:0. Болди — 26 (Капризов, Бродин), 20:49 — 2:0. Батерсон — 27 (бол., Ткачак, Чикран), 27:43 — 2:1. Чикран — 13 (бол., Батерсон, Штюцле), 42:42 — 2:2. Леттьери — 4, 53:04 — 3:2.

Вратари: Флери — Корписало (58:05 — 59:48).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 20 (5+8+7) — 32 (11+11+10).

Наши: Капризов (23.03/2/+1), Хуснутдинов (13.47/0/0) — Зуб (19.53/0/-1).

3 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
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