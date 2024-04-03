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НХЛ

Сегодня, 05:03

18 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Айлендерс» с 81 очком занимают 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Чикаго» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Дикинсон — 21 (Бедард, Курашев), 7:49 — 0:1. Хорват — 31 (бол., Барзал, Сизикас), 41:33 — 1:1. Хольмстрем — 14 (Ли), 49:25 — 2:1.

Вратари: Сорокин — Мразек (57:56).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 29 (12+12+5) — 19 (8+6+5).

Наши: Романов (20.31/3/0) — -.

3 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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