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НХЛ

Сегодня, 05:56

«Нэшвилл» проиграл третий матч подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. Для «Предаторз» это поражение стало третьим подряд.

«Бостон» набрал 103 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Койл — 24 (мен., Маршан, Ульмарк), 53:18 — 0:1. Заха — 19 (Хейнен, Пастрняк), 57:18 — 0:2. Пастрняк — 46 (п.в., Заха, Хейнен), 58:36 — 0:3.

Вратари: Сарос (57:27 — 58:36) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (5+12+14) — 32 (10+6+16).

3 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нэшвилл Предаторз
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