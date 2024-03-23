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23 марта, 19:00

«Миннесота» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 23 марта во ВКонтакте начнется в 21.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов и хоккеисты «Миннесоты».
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на своем льду сыграет против «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 23 марта. Игра состоится на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Сент-Луис» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 77 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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