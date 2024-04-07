«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэттью Низ и Бобби Маккэнн, Илья Любушкин сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Коул Кофилд.

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