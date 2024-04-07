Сегодня, 06:00
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» — 4:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Остон Мэттьюс, Мэттью Низ и Бобби Маккэнн, Илья Любушкин сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. У «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки и Коул Кофилд.
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