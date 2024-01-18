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Сегодня, 21:55

Мостовой считает, что в следующем сезоне Овечкин может побить рекорд Гретцки

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предположил, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть. Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На счету 38-летнего Овечкина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Ранее россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-v-e-tom-sezone-ovechkin-tochno-ne-pob-et-rekord-grettski-mozhet-by-t-v-sleduyushhem/
Александр Мостовой
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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