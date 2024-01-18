Мостовой считает, что в следующем сезоне Овечкин может побить рекорд Гретцки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предположил, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть. Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На счету 38-летнего Овечкина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Ранее россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).