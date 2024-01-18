Спортивный директор «Лады» Якубов: «Не все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Честно говоря, я не думаю, что он точно побьет этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока. Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки», — цитирует Якубова Metaratings.ru.

На счету 38-летнего Овечкина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Ранее россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).