Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

18 января, 23:04

Спортивный директор «Лады» Якубов: «Не все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Честно говоря, я не думаю, что он точно побьет этот рекорд. Мы же не молодеем. Другие команды тоже настраиваются. Не все хотят, чтобы наш парень побил рекорд их канадского игрока. Они будут все делать, чтобы он не набрал эти очки», — цитирует Якубова Metaratings.ru.

На счету 38-летнего Овечкина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая только Уэйну Гретцки (894).

Ранее россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-lady-ne-vse-khotyat-chtoby-ovechkin-pobil-rekord-gretcki-325286/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Рафик Якубов
Уэйн Гретцки
Обсудить
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Французская журналистка рассказала об оставшихся в рядах ВСУ соотечественниках
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Популярное видео
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Мостовой считает, что в следующем сезоне Овечкин может побить рекорд Гретцки