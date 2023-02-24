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НХЛ

Сегодня, 21:02

Патрик Кейн пропускает тренировку «Чикаго». Клуб работает над обменом игрока

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн пропускает тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщает журналист Трэйси Майерс.

Клуб работает над обменом 34-летнего форварда в другой клуб.

Игрок еще не принял решение о своем будущем и пока официально не снял запрет на обмен, который прописан в его контарктке. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

В нынешнем сезоне нападающий «Чикаго» провел 54 матча в НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.

В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает срок контракта, по которому Кейн получает 10,5 миллиона долларов в год.

Патрик Кейн
ХК Чикаго Блэкхокс
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