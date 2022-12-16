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16 декабря, 19:08

Нападающий «Детройта» Врана прошел программу помощи игрокам НХЛ. Он провел первую тренировку с командой

Иван Шитик
Корреспондент
Якуб Врана.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Детройта» Якуб Врана вернулся в состав и провел первую тренировку с командой, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

26-летний форвард прошел программу помощи хоккеистам НХЛ. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также психологических проблем.

В нынешнем сезоне чешский хоккеист провел только 2 матча в регулярном чемпионате.

Врана является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», который выбрал игрока на драфте 2014 года под общим 13-м номером.

Его контракт с кэпхитом в 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Якуб Врана
ХК Детройт Ред Уингз
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