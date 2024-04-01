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НХЛ

Сегодня, 07:42

Форвард «Каролины» — о Кузнецове: «Он постоянно улыбается и его всегда слышно»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Каролины» Брендан Лемье рассказал, что думает о форварде команды Евгении Кузнецове.

«Кузя очень позитивный парень. Он все время улыбается и его всегда слышно, от него веет позитивом. Он очень энергичный, легок на подъем, ему нравится быть в компании», — цитирует Лемье официальный сайт «Каролины».

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025. За «ураганов» Кузнецов сыграл 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Ранее он прошел программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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