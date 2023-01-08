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Сегодня, 10:26

Марченко — о хет-трике в матче с «Каролиной»: «Для меня это было мечтой»

Мария Гусева
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

«Для меня это было мечтой — забить три шайбы в домашнем матче, сделать это для болельщиков. Большое спасибо фанатам. Это было потрясающе. Первая шайба придала мне уверенности, а потом я просто продолжил забивать. Это поможет мне в следующем матче», — цитирует пресс-служба НХЛ Марченко.

22-летний россиянин проводит первый сезон в НХЛ, сейчас на его счету 8 (8+0) очков в 16 играх регулярного чемпионата.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 38 матчах.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Болельщики «Коламбуса» забросали лед кепками после хет-трика Марченко