Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:00

Михаил Мальцев: «Хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
Михаил Мальцев (слева).
Фото из личного архива
Telegram Дзен

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в КХЛ, где правами на игрока владеет «Спартак».

— До 1 июля ты не имеешь права вести переговоры в Северной Америке, но можешь разговаривать с российскими командами.

— Да, мне звонят из «Спартака», но пока только спрашивают про мои планы, особых предложений еще не было. Я сказал, что хочу дождаться 1 июля и посмотреть на предложения из НХЛ, а дальше уже будет ясно.

— А что тебе там могут предложить?

— Конечно, я понимаю, что односторонний контракт на небольшую сумму — это единственный вариант. Еще бы хотелось каких-то гарантий, что клуб видит меня в основном составе. А если меня спустят в АХЛ, то в каждом моем контракте есть пункт, согласно которому могу вернуться в Россию.

В прошедшем сезоне 25-летний Мальцев провел 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 21 (11+10) очко. Также на его счету 4 (3+1) очка в семи матчах плей-офф. В НХЛ за «Эвеланш» он провел пять матчей без набранных очков.

Михаил Мальцев. «Приехали в гетто — подошел человек и сказал убираться оттуда». Интервью русского хоккеиста о жизни в США

Михаил Мальцев
КХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин награжден Благодарностью президента РФ Путина

Форвард «Колорадо» Мальцев: «Сакик сказал, что я ему нравлюсь»