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Сегодня, 14:16

Нападающий «Колорадо» Рантанен жестко ответил отцу одноклубника после игры с «Калгари»

Алина Савинова
Микко Рантанен.
Фото USA Today Sports
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Финский форвард «Колорадо» Микко Рантанен оценил свое выступление в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (6:5). Игра прошла 12 декабря.

«Это было хорошо. Если быть честным, есть одна вещь, которая придала мне дополнительную энергию. Отец одного из наших хоккеистов говорил всякое дерьмо обо мне в СМИ — якобы летом я не тренировался так, как должен был. Он просто все выдумал. Думаю, что он сказал это про него [своего сына], знаете. Если ты говоришь всякое дерьмо, оно обязательно тебе вернется», — цитирует хоккеиста Altitude Sports.

Пользователям соцсетей удалось вычислить, что слова Рантанена адресованы отцу его соотечественника Арттури Лехконена Исмо. Мужчина является хоккейным аналитиком финского издания Yle.

В игре против «Калгари» 27-летний Рантанен набрал 3 (1+2) очка. Он выступает за «Колорадо» с 2015 года.

На данный момент «Эвеланш» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 36 очками в 28 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке с 25 очками в 28 играх.

Микко Рантанен
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Колорадо Эвеланш
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